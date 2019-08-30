Вторая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертый круг
30 августа 2019, 23:46
Вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти пробилась в четвертый круг US Open, обыграв в третьем круге Марию Саккари, — 7:5, 6:3.
Следующей соперницей Барти станет победительница пары Фиона Ферро/Ван Цян.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 2) — Мария Саккари (Греция, 30) — 7:5, 6:3
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