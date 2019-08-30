Вторая ракетка мира Эшли Барти вышла в четвертый круг

Вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти пробилась в четвертый круг US Open, обыграв в третьем круге Марию Саккари, — 7:5, 6:3.

Следующей соперницей Барти станет победительница пары Фиона Ферро/Ван Цян.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 2) — Мария Саккари (Греция, 30) — 7:5, 6:3