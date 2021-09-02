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Рублев сыграет с Тиафо в третьем круге US Open

03:23
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Американец Фрэнсис Тиафо одержал победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах он переиграл аргентинца Гвидо Пелью — 6:1, 6:2, 7:5.

Следующим соперником Тиафо будет россиянин Андрей Рублев.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:1, 6:2, 7:5

Факундо Баньис (Аргентина) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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