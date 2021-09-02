Рублев сыграет с Тиафо в третьем круге US Open
03:23
Американец Фрэнсис Тиафо одержал победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах он переиграл аргентинца Гвидо Пелью — 6:1, 6:2, 7:5.
Следующим соперником Тиафо будет россиянин Андрей Рублев.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:1, 6:2, 7:5
Факундо Баньис (Аргентина) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3
Петер Гойовчик (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4
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