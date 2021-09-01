US Open-2021: мужчины, все результаты 1 сентября
22:05
На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в мужском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:1
Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 отказ 2-го игрока
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