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US Open-2021: мужчины, все результаты 1 сентября

22:05
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На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в мужском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:1

Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2021/1/5/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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