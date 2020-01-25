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Тим сыграет с Монфисом в 1/8 финала Australian Open

09:40
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Австриец Доминик Тим в матче третьего круга Australian Open победил американца Тэйлора Фритца — 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 53 минуты.

В четвертом раунде Тим сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Тэйлор Фритц (США, 29) — 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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