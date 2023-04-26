Тарпищев сообщил, что все ведущие теннисисты России должны сыграть на Уимблдоне в нынешнем сезоне
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне.
«Все наши ведущие теннисисты должны сыграть и на Уимблдоне, и на всех турнирах Большого шлема. По спортивной части вопросов нет, могут быть только с визами», — сказал Тарпищев ТАСС.
Ранее сообщалось, что несколько теннисистов из России и Белоруссии подписали декларации для выступления на Уимблдоне в 2023 году. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
Источник: https://tass.ru/sport/17613565
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