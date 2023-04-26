Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:47

Тарпищев сообщил, что все ведущие теннисисты России должны сыграть на Уимблдоне в нынешнем сезоне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне.

«Все наши ведущие теннисисты должны сыграть и на Уимблдоне, и на всех турнирах Большого шлема. По спортивной части вопросов нет, могут быть только с визами», — сказал Тарпищев ТАСС.

Ранее сообщалось, что несколько теннисистов из России и Белоруссии подписали декларации для выступления на Уимблдоне в 2023 году. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/17613565
1
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Несколько российских теннисистов подписали декларации для участия в Уимблдоне
Новости
RSS RSS
Все новости