Джокович: «Алькарас удивил всех результатами в этом году. Он очень талантливый теннисист»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира 19-летний испанец победил своего соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

«Алькарас удивил всех результатами в этом году, — приводит слова Джоковича Eurosport. — Он очень трудолюбивый и талантливый теннисист, и, конечно, все это заслужил. Мы все хвалим Карлоса и ценим то, что он привнес в теннис. Без сомнений«.

35-летний серб отметил, что на турнирах «Большого шлема» очень важен опыт.

«Пятисетовый формат — это другое дело. Мне Надалю, а также таким теннисистам, как Зверев и Циципас, может помочь опыт. Не говорю о том, что это решающий фактор, но очень важный. Во втором круге Зверев и Алькарас отыгрывали матчболы, так что ничего нельзя воспринимать как должное. Нельзя недооценивать любого соперника. Как я уже говорил, «Большой шлем» пробуждает в теннисистах самую большую мотивацию и вдохновение, чтобы показывать свою лучшую игру», — сказал он.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с россиянином Кареном Хачановым. При этом сам Джокович встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.