Стрыцова, Путинцева, Подорошка и Камелия-Бегу прошли во второй круг Roland Garros

Стали известны результаты матчей первого круга Roland Garros у женщин.

Во второй круг турнира вышли румынка Ирина-Камелия Бегу, чешка Барбора Стрыцова, аргентинка Надя Подорошка и теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:3

Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:5, 6:2

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:1, 6:2