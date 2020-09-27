Стрыцова, Путинцева, Подорошка и Камелия-Бегу прошли во второй круг Roland Garros
20:53
Стали известны результаты матчей первого круга Roland Garros у женщин.
Во второй круг турнира вышли румынка Ирина-Камелия Бегу, чешка Барбора Стрыцова, аргентинка Надя Подорошка и теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:5, 6:2
Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:1, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...