Соболенко обыграла Заневскую и вышла во второй круг US Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге US Open обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 25-летней белоруски 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Во втором круге Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Источник: Сетка US Open
Новости