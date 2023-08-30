Соболенко обыграла Заневскую и вышла во второй круг US Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге US Open обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 25-летней белоруски 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2

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