Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:13

Соболенко обыграла Заневскую и вышла во второй круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге US Open обыграла Марину Заневскую из Бельгии со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 25-летней белоруски 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Арина Соболенко
0
Читайте также
Прокуратура Москвы установила местонахождение Горбачевой
Фигуристка Алина Горбачева попала на видео в одном из кафе Москвы после исчезновения
МО РФ заявило о перехвате украинского беспилотника над Московской областью
В Рязанской области пресекли вторую попытку атаки БПЛА за ночь
В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76 в Пскове
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вавринка — самый возрастной победитель матча на US Open с 1992 года

Касаткина обыграла Паркс и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Новости
RSS RSS
Все новости