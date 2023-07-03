Синнер выиграл у Черундоло и вышел во второй круг Уимблдона
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Синнер сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Черундоло 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге итальянец сыграет с Даниэлем Шварцманом из Аргентины.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 8) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2, 6:2
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