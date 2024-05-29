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Сегодня, 00:42

Попырин проиграл Коккинакису в первом круге «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралиец Танаси Коккинакис пробился во второй круг турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он обыграл соотечественника Алексея Попырина — 4:6, 7:6 (10:8), 6:3, 5:7, 6:3.

Следующим соперником Коккинакиса будет итальянец Джулио Дзеппьери.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Танаси Коккинакис (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:3, 5:7, 6:3

Теннис
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