Попырин проиграл Коккинакису в первом круге «Ролан Гаррос»
Австралиец Танаси Коккинакис пробился во второй круг турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он обыграл соотечественника Алексея Попырина — 4:6, 7:6 (10:8), 6:3, 5:7, 6:3.
Следующим соперником Коккинакиса будет итальянец Джулио Дзеппьери.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Танаси Коккинакис (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:3, 5:7, 6:3
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