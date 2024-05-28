Касаткина обратилась к болельщикам после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщикам после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 над представительницей Польши Магдаленой Фрех (7:5, 6:1).

«Фанатам... большое спасибо! Ребята, вы одна из самых громких публик в мире. Прежде чем прийти на матч, можно узнать счет, просто услышав реакцию толпы», — сказала Касаткина в интервью на корте.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча Луция Чирич Багарич (Хорватия) — Пейтон Стирнс (США).