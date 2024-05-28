Аванесян победила китаянку Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету россиянки ни одной подачи навылет и ни одной допущенной двойной ошибки. При этом 21-летняя спортсменка реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 3 двойные и реализовала 4 брейка из 5.

В следующем круге Аванесян сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:4