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Соболенко: «Тяжело получать удовольствие, когда играешь не на 100 процентов»

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко после победы над Эрикой Андреевой в первом круге «Ролан Гаррос» рассказала, что для нее важнее — насладиться игрой или показать хороший теннис.

Белорусская теннисистка обыграла россиянку в двух сетах — 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

«Ох, вы начали с каверзных вопросов. Думаю, главное — получить удовольствие, а потом уже показать отличный теннис. Или наоборот. Не знаю. Но тяжело получать удовольствие, когда играешь не на 100 процентов. Поэтому, наверное, нужно сперва показать свой лучший теннис, а потом придет и удовольствие от игры», — сказала белоруска в интервью на корте.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко встретится с победительницей встречи Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Утидзима (Япония).

Открытый чемпионат Франции в 2024 году проходит с 20 мая по 9 июня. Матчи основной сетки стартовали 26 мая. Общий призовой фонд турнира составляет 53 478 000 евро.

Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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