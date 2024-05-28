Блинкова на тай-брейке обыграла Кырстю и пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

55-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова в трех сетах победила румынку Сорану Кырстю, занимающую 30-е место в рейтинге WTA, в матче первого круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) в пользу 22-летней российской теннисистки.

Блинкова за матч 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Блинкова сыграет против своей соотечественницы Элины Аванесян, которая ранее одолела китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния, 28) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5)