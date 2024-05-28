Руне вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
Представитель Дании Хольгер Руне в трех сетах победил британца Дэниэла Эванса в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Спортсмены играли на закрытом корте из-за дождя в Париже.
Следующим соперником Руне станет Флавио Коболли из Италии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 13) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4
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