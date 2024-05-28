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Сегодня, 22:34

Руне вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
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Представитель Дании Хольгер Руне в трех сетах победил британца Дэниэла Эванса в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Спортсмены играли на закрытом корте из-за дождя в Париже.

Следующим соперником Руне станет Флавио Коболли из Италии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Хольгер Руне
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