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Джокович одолел Эрбера и пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Пьера Эрбера в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Джокович четырежды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных и один реализованный брейк.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 Джокович сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэной (31-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4

Следующий соперник
Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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