Джокович одолел Эрбера и пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Пьера Эрбера в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Джокович четырежды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных и один реализованный брейк.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 Джокович сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэной (31-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4

Следующий соперник

Роберто Карбальес Баэна (Испания)