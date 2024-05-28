Стирнс сыграет против Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Пейтон Стирнс обыграла Луцию Чирич Багарич из Хорватии в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.
Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6) в пользу американки.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Стирнс встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее прошла Магдалену Фрех из Польши (7:5,6:1). Стирнс занимает 62-е место в мировом рейтинге, Касаткина располагается на 13-й строчке.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Пейтон Стирнс (США) — Луция Чирич Багарич (Хорватия, Q) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6)
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