Стирнс сыграет против Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Пейтон Стирнс обыграла Луцию Чирич Багарич из Хорватии в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6) в пользу американки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Стирнс встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее прошла Магдалену Фрех из Польши (7:5,6:1). Стирнс занимает 62-е место в мировом рейтинге, Касаткина располагается на 13-й строчке.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пейтон Стирнс (США) — Луция Чирич Багарич (Хорватия, Q) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6)