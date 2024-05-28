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«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 28 мая: Эрика Андреева против Соболенко, Касаткина — Фрех и другие

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Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 28 мая Эрика Андреева встретится с Ариной Соболенко (Белоруссия), Мирра Андреева — с Эминой Бектас (США), Дарья Касаткина — с Магдаленой Фрех (Польша), Анна Блинкова — с Сораной Кирстей (Румыния), Элина Аванесян — с Чжу Линь (Китай).

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния, 28) — начало в 12.00 (мск)

Эшлин Крюгер (США) — Тамара Корпач (Германия) — 12.00

Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция, WC) — 12.00

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) — 12.00

Грит Миннен (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 12.00

Чжу Линь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — 12.00

Синвэнь Жен (Китай, 7) — Ализе Корне (Франция, WC) — не ранее 13.00

Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелик Кербер (Германия) — не ранее 14.00

Юэ Юань (Китай) — Маяр Шериф (Египет) — не ранее 14.00

Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — не ранее 15.30

Кэти Бултер (Великобритания, 26) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 15.30

Зейнеп Сонмез (Турция, Q) — Эмма Наварро (США, 22) — не ранее 15.30

Магдалена Фреш (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — не ранее 15.30

Луция Чирич (Хорватия, Q) — Пэйтон Стирнс (США) — не ранее 15.30

Мэдисон Киз (США, 14) — Рената Сарасуа (Мексика) — не ранее 16.00

Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 16.30

Сара Эррани (Италия, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — не ранее 17.00

Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — Надя Подороска (Аргентина) — не ранее 17.30

Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — Моюка Учижима (Япония, Q) — не ранее 17.30

Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — не ранее 17.30

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
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