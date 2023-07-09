Синнер в четвертьфинале Уимблдона сыграет с Сафиуллиным
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана в четвертом круге Уимблдона (7:6 (7:4), 6:4, 6:3).
В следующем круге Синнер сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который ранее обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:3
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