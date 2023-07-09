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Сегодня, 19:28

Синнер в четвертьфинале Уимблдона сыграет с Сафиуллиным

Виктория Кравченко
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана в четвертом круге Уимблдона (7:6 (7:4), 6:4, 6:3).

В следующем круге Синнер сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который ранее обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/35/
Уимблдон
Янник Синнер
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