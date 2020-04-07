Шарапова вышла во второй круг виртуального US Open, Кузнецова проиграла Навратиловой

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг виртуального розыгрыша US Open. Официальный аккаунт Открытого чемпионата США проводит соревнование, в котором участвуют обладательницы трофея разных лет. Победители матчей определяются голосованием подписчиков.

В первом круге Шарапова (US Open 2006) победила Маргарет Корт (US Open 1970). Еще одна представительница России Светлана Кузнецова (2004) уступила Мартине Навратиловой (1984).

Соперницей Шараповой во втором круге стала Жюстин Энен (2003).

Eighth matchup: — US Open Tennis (@usopen) April 7, 2020

Некоторые многократные победительницы турнира получили больше одной путевки. Так Навратилова, сестры Уильямс и Моника Селеш теоретически могли встретиться сами с собой. Однако по итогам первого круга большинство из них отсеялось. Из повторяющихся теннисисток в сетке осталась только Мартина Навратилова, которая может сыграть сама с собой в финале.

Ранее US Open уже проводил аналогичный турнир среди мужчин, победил россиянин Марат Сафин, обыгравший в финале Рафаэля Надаля.