Севастова и Кенин вышли в третий круг US Open, Соснович выбыла

Представительница Латвии Анастасия Севастова во втором круге US Open одержала волевую победу над полячкой Игой Свентек — 3:6, 6:1, 6:3.

В параллельных матчах американка Софья Кенин оказалась сильнее немки Лауры Зигемунд (7:6 (7:4), 6:0), а белоруска Александра Соснович выбыла от Онс Жабер из Туниса — 6:3, 4:6, 2:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 6:3

София Кенин (США, 20) — Лаура Зигемунд (Германия) — 7:6(7:4) 6:0

Онс Жабер (Тунис) — Александра Соснович (Белоруссия) — 3:6, 6:4, 6:2