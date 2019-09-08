Серена Уильямс: «Я горжусь, что продолжаю соревноваться на таком уровне»

Американка Серена Уильямс поздравила Бьянку Андрееску с победой на US Open. В финале 19-летняя канадка обыграла 37-летнюю обладательницу 23 трофеев «Большого шлема» в двух сетах — 6:3, 7:5.

— Большое спасибо болельщикам. Для меня это многое значит, — сказала Уильямс после матча. — Вы были невероятны все две недели. Большое вам спасибо.

При счете 1:5 я старалась задержаться здесь чуть подольше. Честно говоря, фанаты так хорошо поддерживали меня, это вдохновляло. Я очень благодарна за это.

Бьянка провела невероятный матч. Поздравляю ее, я за нее очень рада. Она показала потрясающий теннис, жаль, что я не сыграла лучше. Если кто-то и мог выиграть этот турнир, кроме Винус, хорошо, что это была Бьянка.

Для меня большая честь оказаться здесь. Я горжусь, что продолжаю соревноваться на таком уровне. Потому что в этом виде спорта непросто соревноваться на протяжении долгого времени.