Хачанов — о победе над Нисиокой: «Первые два сета я не знал, что происходит»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над японцем Йосито Нисиокой (6:0, 6:0, 7:6 (7:4)) в 1/8 финала Australian Open-2023.

«Первые два сета я не знал, что происходит. Когда у тебя такой счет, ты чувствуешь, что легко не будет. В какой-то момент Йоси попытался перевернуть ситуацию. Я пытался быть сконцентрированным от начала и до конца. Нелегко выиграть с таким счетом в трех сетах, поэтому третий сет был действительно тяжелым. Я достойно играл, поэтому очень рад пройти дальше, — цитирует пресс-служба АТР Хачанова.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Себастьян Корда (США, 29).