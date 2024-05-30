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Арнальди поделился ожиданиями от матча с Рублевым в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Итальянский теннисист Маттео Арнальди поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Андреем Рублевым в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024.

«Я играл против Рублева в Вене в том году, но там были совсем другие условия. Закрытый корт, хардовое покрытие. У меня будет время подготовиться. Надеюсь, будет хороший матч, но пока не знаю, чего ожидать, потому что не знаю, как мы будем играть. Под крышей или нет, на большом стадионе или нет», — сказал Арнальди на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Арнальди обыграл в трех сетах француза Александра Мюллера — 6:4, 6:1, 6:3.

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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