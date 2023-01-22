Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Карен Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в 1/8 финала Australian Open-2023 — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа.

На счету Хачанова 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Нисиоки — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Себастьян Корда (США, 29).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Йосихито Нисиока (Япония, 31) — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4)