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Пивоварова: «Калинская и Андреева могут хорошо проявить себя на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отметила двух теннисисток, у которых есть наибольшие шансы проявить себя на «Ролан Гаррос».

«Кто точно пройдет дальше всех, сложно сказать. Девчонки могут играть очень хорошо, но выступают нестабильно. Думаю, что Анна Калинская может хорошо себя проявить и Мирра Андреева», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с Викторией Азаренко (Белоруссия), а Анна Калинская — с Бьянкой Андрееску (Канада).

Источник: Газета.Ru
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Пивоварова
Анна Калинская
Мирра Андреева
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