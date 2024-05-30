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Селиваненко поделился ожиданиями от матча Котов — Синнер на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянина Павла Котова против итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Для Котова это будет первый опыт игры на одном из центральных кортов. Он играл против Синнера в Мадриде, но на турнире «Большого шлема» для Павла это первый подобный опыт. Игра в пяти сетах против одного из лидеров — это тот опыт, который неоценим вне зависимости от того, каков будет результат. Понятно, что Янник на бумаге сильнее, но Котову точно нечего терять. Если он будет играть так же, как он играл до этого, то можно будет попробовать зацепиться, ну а дальше уже как пойдет. Надо просто выйти и получить удовольствие от игры, наслаждаться моментом на главном корте в матче против лидера», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Котовым и Синнером запланирован на 31 мая (12.00 мск).

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
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