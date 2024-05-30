Джокович обыграл Карбальеса Баэну и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:4, 6:1, 6:2.
Встреча продолжилась 2 часа 6 минут. Джокович пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 12 возможных. В активе испанца два эйса, три двойные и два реализованных брейка из трех.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Джокович встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:1, 6:2
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