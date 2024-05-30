Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:51

Самсонова за час одолела Анисимову и впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах победила представительницу США Аманду Анисимову во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась ровно один час. Россиянка отдала сопернице только три гейма — 6:2; 6:1. На счету Самсоновой за игру 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Анисимовой ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Самсонова впервые в карьере вышла в третий раунд «Ролан Гаррос». Ее следующей соперницей на турнире этого года будет победительница матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
2
Читайте также
Олимпийский чемпион Виктор Блинов погиб в 22 года
Биография Петра Чернышева: карьера русско-американского фигуриста и семья с Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 30 мая: Андреева — Азаренко, Потапова победила Голубич и другие

Джокович обыграл Карбальеса Баэну и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости