Самсонова за час одолела Анисимову и впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах победила представительницу США Аманду Анисимову во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась ровно один час. Россиянка отдала сопернице только три гейма — 6:2; 6:1. На счету Самсоновой за игру 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Анисимовой ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Самсонова впервые в карьере вышла в третий раунд «Ролан Гаррос». Ее следующей соперницей на турнире этого года будет победительница матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:1