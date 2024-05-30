Потапова сыграет с Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»
Китайская теннисистка Синьюй Ван обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову во втором круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 5:7, 6:1.
Ван один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из двадцати возможных. На счету Томовой один эйс, четыре двойные и два реализованных брейка из восьми.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Ван встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 5:7, 6:1
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
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