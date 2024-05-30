Потапова сыграет с Ван в третьем круге «Ролан Гаррос»

Китайская теннисистка Синьюй Ван обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову во втором круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 5:7, 6:1.

Ван один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из двадцати возможных. На счету Томовой один эйс, четыре двойные и два реализованных брейка из восьми.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Ван встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 5:7, 6:1