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Тарпищев: «Короткие матчи на руку Медведеву на старте «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведев важно не тратить много сил в первых кругах «Ролан Гаррос».

В четверг соперник Медведева по второму кругу Миомир Кецманович снялся с матча при счете 6:1, 5:0 в пользу россиянина.

«Медведеву важно вработаться в турнир, войти в ритм. В этом плане все хорошо, короткие матчи ему на руку, дают преимущество. Пока у него все по плану, сетка рабочая. Чтобы хорошо выступить, важно не тратить много сил в первых кругах, пока это удается», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Томашем Махачем и аргентинцем Мариано Навоне.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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