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Сегодня, 22:50

Шевченко проиграл Муте во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Шевченко потерпел поражение от француза Корантена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции. При этом уроженец Ростова-на-Дону смог забрать под ноль третий сет.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 0:6, 6:3 в пользу Муте.

В следующем раунде французский теннисист встретится с Себастьяном Офнером из Австрии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Корантен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:2, 0:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Шевченко
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