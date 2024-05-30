Шевченко проиграл Муте во втором круге «Ролан Гаррос»
Представитель Казахстана Александр Шевченко потерпел поражение от француза Корантена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции. При этом уроженец Ростова-на-Дону смог забрать под ноль третий сет.
Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 0:6, 6:3 в пользу Муте.
В следующем раунде французский теннисист встретится с Себастьяном Офнером из Австрии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Корантен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:2, 0:6, 6:3
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