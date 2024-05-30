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Сегодня, 22:29

Бублик не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в трех сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 41-й ракетки мира.

Следующим соперником Штруффа станет Алекс Де Минаур из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан, 19) — 6:2, 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Бублик
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