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Медведев — о встрече с Махачем после его победы над Джоковичем в Женеве: «Я никого не боюсь»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не испытывает страх перед матчем с чехом Томашем Махачем, который одолел первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира в Женеве.

Ранее Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа серба Миомира Кецмановича продолжать матч. Махач во втором раунде Открытого чемпионата Франции победил аргентинца Мариано Навоне.

«Испытываю ли я страх? Не уверен. Честно говоря, я не думаю, что кого-то боюсь. Опять же, чего ты боишься, так это того, что твой соперник поставит на кон все, что у него есть, и тогда он сможет тебя победить. Махач сейчас играет хорошо. Он поднимается в рейтинге, играет агрессивно, хорошо бьет по мячу, одерживает уверенные победы», — приводит Tennis Head слова Медведева.

Матч Медведева с Махачем запланирован на субботу, 1 июня. Теннисисты один раз встречались друг с другом — на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Тогда сильнее оказался российский спортсмен.

Источник: https://tennishead.net/daniil-medvedev-i-dont-think-i-fear-anyone/
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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