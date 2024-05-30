Зверев: «После победы над Надалем было ощущение, что я выиграл «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от первых матчей на Открытом чемпионате Франции-2024.

В первом круге Зверев одолел испанца Рафаэля Надаля, а в следующей встрече оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена.

«После жеребьевки теннисный мир говорил только о матче с Надалем. Он выиграл турнир 14 раз и заслуживает всех похвал. Поэтому после победы над ним было ощущение, что я уже выиграл турнир, хотя н самом деле был только первый круг. Нужно сохранять концентрацию на протяжении двух недель, и я рад, что у меня было два выходных, потому что я должен был справиться с эмоциями. Я очень доволен сегодняшним уровнем», — сказал Зверев в интервью на корте.

В 1/16 финала турнира Зверев сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспуром.