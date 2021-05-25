Россиянка Флинк потерпела поражение в квалификации Rolland Garros
00:41
Российская теннисистка Варвара Флинк в четвертьфинале квалификации открытого чемпионата Франции уступила итальянке Мартине Ди Джузеппе со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (3:7).
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и совершила 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 22.
Rolland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня в Париже.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю