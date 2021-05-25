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Россиянка Флинк потерпела поражение в квалификации Rolland Garros

00:41

Российская теннисистка Варвара Флинк в четвертьфинале квалификации открытого чемпионата Франции уступила итальянке Мартине Ди Джузеппе со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и совершила 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 22.

Rolland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня в Париже.

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