Роман Сафиуллин — Томми Пол: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open
Трансляция матча US Open Сафиуллин — Пол начнется примерно в 21.30 мск 30 августа
Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с американцем Томми Полом в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 21.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Сафиуллин — Пол.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
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