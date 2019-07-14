Роджер Федерер: "Надеюсь, дал шанс другим людям поверить, что 37 – это не конец"

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Уимблдона против серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась 4 часа и 55 минут.

– Надеюсь, я дал шанс другим людям поверить, что 37 – это не конец. Чувствую себя здорово. Нужно будет время на восстановление, но хотя бы могу стоять на ногах после такого матча. Хочу пожелать подобного другим 37-летним.

Не думаю, что моим детям понравится эта тарелка. Они бы хотели забрать ту золотую, которая побольше.