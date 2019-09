«Приходите на каждый матч, я заплачу за билеты». Даниил Медведев снова атакует болельщиков на US Open

Россиянин Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал US Open, снова обратился к болельщикам. В прошлой встрече Даниил незаметно показал трибунам средний палец, а они поддерживали его соперника.

— Сегодня я проигрывал, — приводятся слова Медведева в Twitter журналиста Симона Этерно. — Перед матчем у меня болело бедро, болело плечо — думал, что не сыграю. Принял так много обезболивающих. Но вы болели против меня и дали столько энергии, чтобы победить. Спасибо, вы лучшие! Приходите на каждый матч, я заплачу за билеты.

Кепфер? Потрясающий игрок. Если продолжит в том же духе, будет великолепен.

I'm delighted to tell you that Daniil Medvedev was at it again ? pic.twitter.com/BX0jaPozx7