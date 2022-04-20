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«Мы ничего не можем поделать». Тарпищев — о недопуске россиян до участия в Уимблдоне

Тарпищев высказался о том, что россиян не допустили до участия в Уимблдоне
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что организаторы Уимблдона решили не допускать россиян до участия в турнире.

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса все что могла, уже предприняла. Я не хочу на эту тему говорить, все что я скажу, пойдет против спортсменов. От моих слов спортсменам только хуже. Мы работает над данной ситуацией, все что я могу сказать», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Теннис
Шамиль Тарпищев
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