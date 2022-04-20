Теннисистов из России и Белоруссии не допустят до Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Рейтер».

По данным источника, решение было принято во вторник. Это подтвердил высокопоставленный теннисный чиновник, который пожелал остаться анонимным, потому что не имеет полномочий говорить от лица Всеанглийского теннисного клуба.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщал, что российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией, прежде чем допустить их до участия в турнире.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.