Плишкова проиграла во втором круге US Open. У нее был первый номер посева
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Чешка Каролина Плишкова проиграла во втором круге турнира US Open. Первый номер посева в двух сетах уступила Каролин Гарсии из Франции.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) — 6:1, 7:6 (7:2)
Марта Костюк (Украина) — Анастасия Севастова (Латвия, 31) — 6:3, 7:6 (7:5)
Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:5, 6:1
Энн Ли (США) — Элисон Риске (США, 13) — 6:0, 6:3
Джессика Пегула (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:3