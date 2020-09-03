Плишкова проиграла во втором круге US Open. У нее был первый номер посева

Чешка Каролина Плишкова проиграла во втором круге турнира US Open. Первый номер посева в двух сетах уступила Каролин Гарсии из Франции.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) — 6:1, 7:6 (7:2)

Марта Костюк (Украина) — Анастасия Севастова (Латвия, 31) — 6:3, 7:6 (7:5)

Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:5, 6:1

Энн Ли (США) — Элисон Риске (США, 13) — 6:0, 6:3

Джессика Пегула (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:3