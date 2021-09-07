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Джокович о Бруксби: «Он очень сложный соперник, у него хорошее будущее»

05:35
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от игре в четвертом круге US Open против американца Дженсона Бруксби (1:6, 6:3, 6:2, 6:2).

«Я наслаждался невероятной энергией. Он очень сложный соперник, у него хорошее будущее. Это был не лучший старт для меня, у Дженсона был четкий план. У меня не было ритма, я допускал много ошибок. Все изменилось во второй партии, я стал чище бить по мячу, но в любом случае это была физическая борьба. Это фантастический матч. Первый сет у Бруксби был отличным, его укороченные невероятны. Он интересный игрок, у него все впереди», — сказал Джокович после матча.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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Сергей Разин все материалы автора

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