Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию на US Open. Серб был дисквалифицирован по ходу матча 4-го круга против Пабло Карреньо Бусты за то, что при откидке мяча попал в судью.

— Конечно, как и все остальные, я работаю над собой умственно и эмоционально так же усердно, как и физически, — цитирует Sportsmole Джоковича. — Стараюсь быть лучшей версией себя на корте и вне его.

Понимаю, что у меня бывают срывы, это часть моей личности. Я переживал взлеты и падения, пытаясь контролировать свои эмоции, но порой такие вещи случаются.

Не могу обещать, что такое никогда больше не повторится. Но я предприму все возможное, чтобы ничего подобного не произошло. Однако очевидно, что в жизни все возможно. Постараюсь принять это настолько правильно, насколько это возможно.

Несколько дней я был в шоке, меня потрясло это событие. Это могло произойти со многими игроками, жаль, что я попал в судью при очень необычных обстоятельствах. Я спросил о состоянии Лауры после матча, она сказала, что с ней все в порядке. Мне жаль, что я причинил ей боль и шок, ведь она этого не заслуживала. Это было совершенно неожиданно и ненамеренно, но если ударить по мячу так сильно, есть шанс попасть в кого-то.

Я принял это и двигаюсь дальше. Конечно, я не забыл об этом, не думаю, что я когда-либо об этом забуду.