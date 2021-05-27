Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о предстоящем Roland Garros.

«Никто не является непобедимым. Надеюсь, что не проиграю здесь, на Roland Garros. Все, что я могу сделать, так это бороться.

Десять лет назад я бы не смог представить, что все еще буду играть в 35 лет. Но если бы мне задали такой вопрос два года назад, возможно, я бы ответил, что представляю. Тогда у меня было так много проблем со здоровьем, что мне было трудно представить, что моя карьера продлится долго.

Roland Garros особенное место для меня. Фаворит или нет, вопрос не в этом. Важно играть хорошо, и тот, кто играет лучше всех, будет иметь больше шансов выиграть. Моя цель — быть тем, кто играет лучше всех», — приводит слова Надаля Times of India.

16 мая Надаль победил серба Новака Джоковича в финале турнира ATP в Риме (7:5, 1:6, 6:3). Теперь у него 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: Roland Garros — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.

Roland Garros пройдет с 30 мая по 13 июня.