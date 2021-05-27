Игорь Андреев рассказал, как обыграть Надаля на грунте

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» и тренер Даниила Медведева по грунту Игорь Андреев в интервью «СЭ» рассказал, как победить Рафаэля Надаля на его любимом покрытии.

Андреев — первый российский теннисист, которому удалось это сделать.

«По-моему, после Рима или Мадрида, могу ошибаться, Надаль сказал в интервью, что он может проиграть из-за тенниса, может проиграть из-за «физики», но никогда не проиграет из-за своей головы. Это, скорее всего, и делает его одним из сильнейших теннисистов мира. Чтобы его обыграть, не только на грунте, а везде, нужно играть в свой лучший теннис, только тогда у тебя появляется микрошанс его обыграть».

Андреев также ответил на вопрос, является ли плохой контроль эмоций на корте проблемой молодых теннисистов, из-за которой они пока не могут превзойти «большую четверку».

«Молодежь пока еще находится на том этапе, на котором ей еще многому надо учиться. Главное, что они сами это понимают. Другое дело, что получается это лучше или хуже, но они точно знают о своих сильных и слабых сторонах, пытаются над этим работать. Надеюсь, это молодое и сильное поколение теннисистов будет становиться сильнее во всех качествах, особенно в реакциях на то, что не получается, на свои ошибки», — добавил Андреев.

В четверг, 27 мая, прошла жеребьевка «Ролан Гаррос» — 2021: Даниил Медведев в первом круге встретится с Александром Бубликом.

(Екатерина Звенигородская)