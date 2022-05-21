Пирог считает, что ATP и WTA продемонстрировали верность спортивным принципам

Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских теннисистов.

«ATP и WTA всему миру продемонстрировали верность собственным правилам и принципам. Дискриминация теннисистов по национальному признаку, которую устроили россиянам и белорусам в Великобритании организаторы турнира, противоречит духу спортивной борьбы. Именно поэтому обе профессиональные организации приняли синхронное решение — лишить за это Уимблдон рейтинговых очков. ATP и WTA поступили последовательно, разумно и честно. Но главное, что они показали другим международным структурам, как важно бороться за права спортсменов, которых ущемляют только лишь за то, что они являются гражданами отдельных стран. В данном случае России и Белоруссии. Несогласие ATP и WTA с исключением российских теннисистов — это еще один сигнал из индустрии именно профессионального спорта», — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог уверен, что международные спортивные организации в будущем будут больше проявлять здравый смысл.

«Подобное мы можем наблюдать и в других профессиональных лигах. Например, в хоккее, боксе, смешанных единоборства. В той же НХЛ российские хоккеисты не испытывают никакого критического давления. Они не стали изгоями и успешно играют в своих клубах в США и Канаде. Более того, их признают лидерами рейтингов, в том числе и по мнению болельщиков... Российские бойцы и боксеры, пусть с некоторыми ограничениями, но продолжают выступать за океаном на профессиональном ринге. Парадоксально, но именно профессиональный спорт, построенный на бизнесе, сегодня сохраняет приверженность принципам честной борьбы, несмотря на национальность атлетов.

Русофобию, которая сегодня заполонила мировой спорт, разжигают политики. Под их давлением принимают антироссийские санкции и международные спортивные федерации. К сожалению, этому способствует и МОК. Между тем, мы видим и проявление здравого смысла со стороны некоторых международных спортивных организаций. Уверен, что с течением времени их будет больше. Градус напряжения постепенно начнет спадать", — добавил Пирог.

Против отстранения российских спортсменов выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.