Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:59

Медведев оценил жеребьевку Roland Garros

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результаты жеребьевки турнира Roland Garros.

«Всегда хорошо, когда нет таких громких имен. И когда я говорю «самые громкие имена», конечно, имею ввиду Новака и Рафу. Это безумие, как они играют на Roland Garros. Также Карлос Алькарас в последнее время играет потрясающе. Хорошо, с одной стороны, иметь их в другой половине сетки. В то же время я, даже больше, чем на других турнирах, должен сосредоточиться на себе», — цитирует пресс-служба турнира Медведева.

В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros. Первым соперником Медведева будет аргентинец Факундо Багнис.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
1
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ITF поддержала решение АТР и WTA не начислять рейтинговые очки за Уимблдон

Медведев: «Мне нужно было перезарядить батареи»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости