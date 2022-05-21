Медведев оценил жеребьевку Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результаты жеребьевки турнира Roland Garros.

«Всегда хорошо, когда нет таких громких имен. И когда я говорю «самые громкие имена», конечно, имею ввиду Новака и Рафу. Это безумие, как они играют на Roland Garros. Также Карлос Алькарас в последнее время играет потрясающе. Хорошо, с одной стороны, иметь их в другой половине сетки. В то же время я, даже больше, чем на других турнирах, должен сосредоточиться на себе», — цитирует пресс-служба турнира Медведева.

В воскресенье, 22 мая, стартуют соревнования в основной сетке Roland Garros. Первым соперником Медведева будет аргентинец Факундо Багнис.