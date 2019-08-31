Медведев наслаждается свистом трибун. Видео

Россиянин Даниил Медведев после победы над испанцем Фелисиано Лопесом в третьем круге US Open дал интервью, во время которого его освистывали болельщики. Он показал, что наслаждается происходящим и обратился к фанатам.

Medvedev's postmatch interview was a trolling masterpiece #USOpen pic.twitter.com/4D2pDdtPU2 — Paid man gets bored (@cjzero) August 31, 2019

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кепфером.

«Я выиграл из-за вас». Даниил Медведев обратился к болельщикам, которым показал средний палец