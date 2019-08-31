Медведев наслаждается свистом трибун. Видео
07:49
Россиянин Даниил Медведев после победы над испанцем Фелисиано Лопесом в третьем круге US Open дал интервью, во время которого его освистывали болельщики. Он показал, что наслаждается происходящим и обратился к фанатам.
Medvedev's postmatch interview was a trolling masterpiece #USOpen pic.twitter.com/4D2pDdtPU2— Paid man gets bored (@cjzero) August 31, 2019
За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кепфером.
«Я выиграл из-за вас». Даниил Медведев обратился к болельщикам, которым показал средний палец
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