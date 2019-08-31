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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев наслаждается свистом трибун. Видео

07:49

Россиянин Даниил Медведев после победы над испанцем Фелисиано Лопесом в третьем круге US Open дал интервью, во время которого его освистывали болельщики. Он показал, что наслаждается происходящим и обратился к фанатам.

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кепфером.

«Я выиграл из-за вас». Даниил Медведев обратился к болельщикам, которым показал средний палец

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