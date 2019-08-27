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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Майк Тайсон и Спайк Ли в восторге от игры Серены Уильямс в матче против Шараповой. Видео

04:13
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Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6.

Матч посетили боксер Майк Тайсон и режиссер Спайк Ли, которые были в восторге от восьмой ракетки турнира.

Теннисистки провели 22 встречи, из которых Шарапова выиграла две — финал Уимблдона в 2004 году и финал турнира в Лос-Анджелесе в конце того же года.

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