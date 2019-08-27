Майк Тайсон и Спайк Ли в восторге от игры Серены Уильямс в матче против Шараповой. Видео

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6.

Матч посетили боксер Майк Тайсон и режиссер Спайк Ли, которые были в восторге от восьмой ракетки турнира.

?Mike and Spike?@MikeTyson and Spike Lee are in the house tonight...#USOpen pic.twitter.com/x51f9fdxYL — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Теннисистки провели 22 встречи, из которых Шарапова выиграла две — финал Уимблдона в 2004 году и финал турнира в Лос-Анджелесе в конце того же года.